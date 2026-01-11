Президент Аргентини Хав'єр Мілей хоче відвідати Україну
- Президент Аргентини Хав'єр Мілей висловив бажання відвідати Україну, маючи теплі стосунки з Володимиром Зеленським.
- Мілей зазначив, що рішення про поїздку в Україну залежить від аргентинського міністра закордонних справ, і наразі конкретних планів немає.
Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що із задоволенням відвідав би Україну. Він зазначив, що між ним і Володимиром Зеленським склалися теплі відносини.
Про це він розповів у інтерв’ю журналісту CNN Андресу Оппенгеймеру, передає 24 Канал.
Чи може Мілей приїхати в Україну?
Журналіст нагадав, що у 2026 році Мілей планує поїздку до Ізраїлю, і поцікавився, чи розглядає він можливість зробити зупинку в Україні. Мілей відповів, що конкретних рішень щодо такої подорожі наразі немає і стратегічно це вирішує аргентинський міністр закордонних справ.
На уточнення ведучого, чи хотів би він відвідати Україну, Мілей відповів однозначно: "Я б із задоволенням. Із задоволенням".
Журналіст запитав, чи це могло би слугувати знаком підтримки президента Зеленського.
У мене чудові стосунки із Зеленським. Іншими словами, я ним захоплююся й маю до нього особливу прихильність,
– заявив президент Аргентини.
