Міністр оборони Польщі заявив, що чоловіки призовного віку мають повернутися до України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву щодо українських чоловіків, які є придатними до військової служби. Він зауважив, що вони мають перебувати в Україні та захищати її від російської агресії.

Свою позицію польський урядовець висловив під час виступу 13 липня, коментуючи зростання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.

Що сказав міністр оборони Польщі?

Косіняк-Камиш у своїй промові розкритикував ультраправого політика Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" через поширення, за його словами, небезпечних антиукраїнських настроїв у Польщі. Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща прийняла мільйони українців, надавши їм допомогу та прихисток.

Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне,

– заявив міністр.

Водночас під час виступу він звернув увагу і на поведінку частини українців, які перебувають у Польщі. За словами Косіняка-Камиша, окремі випадки можуть негативно впливати на ставлення суспільства до українських громадян загалом.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти", – сказав він.

Після цього польський міністр заявив, що українці призовного віку, які мають відповідний стан здоров’я, повинні повертатися в Україну.

Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі готує законопроєкт, який може суттєво ускладнити процедуру натуралізації, зокрема для громадян України, які є найбільшою групою серед претендентів на польський паспорт.

Однією з ключових змін стане збільшення необхідного терміну легального проживання у Польщі – з нинішніх вимог до восьми років, хоча остаточно ще не вирішено, чи зараховуватимуть до цього періоду час перебування українців під тимчасовим захистом.

Крім того, майбутніх заявників можуть зобов’язати складати інтеграційний іспит, який передбачатиме знання польської мови на рівні B2, історії країни та основ її конституційного устрою.

Ще однією пропозицією є запровадження так званого "сертифіката вірності" – документа, який нові громадяни мають підписувати після завершення процедури набуття громадянства.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик пояснив, що громадянство передбачає не лише права, а й відповідальність перед державою, тому влада хоче переконатися в інтеграції нових громадян у польське суспільство.