Президент США Дональд Трамп заявив, що вже є контури майбутньої угоди щодо України. Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков відреагував на заяву американського лідера.

Зокрема він вважає, що нібито йдеться про бажання і готовність країн рухатися "шляхом мирного врегулювання". Таку інформацію повідомили в російських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Що заявив Пєсков про мирну угоду

Речник Кремля цинічно заявив, що начебто між Україною та Росією є "спільне розуміння". Він також додав, що сьогодні ведуться переговори в Ер-Ріяді між російською та американською стороною й побідкався, що "потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів", які пов'язані з мирним врегулюванням війни в Україні.

Зазначимо, що раніше Пєсков звинуватив українську сторону у "відсутності договороздатності". Він заявив, що начебто Росія дотримується паузи в ударах по енергооб'єктах. А також сказав, що Україна нібито атакувала Краснодарський край.

Прессекретар диктатора додав, що "уважно спостерігає за тим, чи прислухається київський режим до твердого наміру президентів Росії та США робити все можливе поетапно для виходу в русло мирного врегулювання".

Проте Пєсков чомусь не пояснив, чому Росія невпинно продовжує атакувати Україну, руйнує інфраструктуру та тероризує мирне населення.