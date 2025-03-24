В частности он считает, что якобы речь идет о желании и готовности стран двигаться "путем мирного урегулирования". Такую информацию сообщили в российских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Что заявил Песков о мирном соглашении

Представитель Кремля цинично заявил, что якобы между Украиной и Россией есть "общее понимание". Он также добавил, что сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между российской и американской стороной и отметил, что "нужно проработать очень много различных аспектов", которые связаны с мирным урегулированием войны в Украине.

Отметим, что ранее Песков обвинил украинскую сторону в "отсутствии договороспособности". Он заявил, что якобы Россия придерживается паузы в ударах по энергообъектам. А также сказал, что Украина якобы атаковала Краснодарский край.

Пресс-секретарь диктатора добавил, что "внимательно наблюдает за тем, прислушивается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и США делать все возможное поэтапно для выхода в русло мирного урегулирования".

Однако Песков почему-то не объяснил, почему Россия неустанно продолжает атаковать Украину, разрушает инфраструктуру и терроризирует мирное население.