Путін отримає винагороду за вбивства українців: Джонсон розкритикував "мирний план" Трампа

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі ракетного удару по Києву різко розкритикував "мирний план" Дональда Трампа. За словами політика, Владімір Путін продовжує вбивати українців та отримує за це винагороду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Джонсон на його сторінці у фейсбуці.

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Що Борис Джонсон каже про "мирний план" Трампа

Борис Джонсон заявив, що Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів. Про це свідчить зокрема ракетний удар по Києву вночі 24 квітня, внаслідок якого загинули 12 людей та постраждали ще понад 90, серед яких також діти.

І яка його (Путіна, – 24 Канал) винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?

– йдеться в дописі Джонсона.

За словами Джонсона, "мирний план" дає Росії змогу зберегти окуповані території, контролювати долю України через заборону вступу до НАТО, уникнути санкцій, а також отримати економічне партнерство з Америкою та можливість відновити військову силу для подальшої агресії.

Натомість, як зазначив Борис Джонсон, ці мирні пропозиції не передбачають жодних вигод для України "після трьох років її героїчного опору жорстокому та неспровокованому вторгненню".

Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримають,

– підкреслив експрем'єр-міністр.

Політик додав, що дійсно запобігти подільшим злочинам Путіна допоможуть довгострокові, надійні та належним чином фінансовані гарантії безпеки для України, надані Великою Британією, США та всіма західними союзниками.

Нагадаємо, 24 квітня Дональд Трамп вкотре закликав Україну та Росію до переговорів. Президент США наголосив, що має власний "дедлайн" для досягнення мирної угоди.