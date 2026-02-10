Трамп хоче закінчити війну в Україні до конкретної дати: чому поспішає лідер США
- США, ймовірно, прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією до червня 2026 року, щоб встигнути до двох важливих подій у США.
- Досягти мирної угоди до березня малоймовірно через спірні територіальні питання, на яких наполягає Росія, а Україна не згодна з цими умовами.
У деяких західних медіа вважають, що США прагнуть, щоб Україна та Росія уклали мир у лютому – березні 2026 року. Однак, з огляду на реальну ситуацію та інтереси США, це може відбутись в інший період.
Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що більше довіряє заява Володимира Зеленського щодо ймовірного завершення війни. Є припущення, що американці прагнуть вийти на мирну угоду не пізніше червня 2026 року.
Дивіться також Ображений Лавров дорікає Америці: згадав нацистів і "чоловічий підхід" до рішення проблем
Чому США хочуть миру в Україні до певної дати?
За словами Володимира Фесенка, зрозуміло, чому американці хочуть досягти мирної угоди між Україною та Росією до червня. Все тому, що 4 липня ювілей створення Сполучених Штатів Америки – 250 років.
До цієї дати Дональд Трамп хоче продемонструвати свою дипломатичну велич. Для нього це питання принципу, адже ця війна найбільша і найтриваліше у Європі після Другої світової,
– сказав він.
Окрім цього, літом розпочнеться підготовка до виборів до Конгресу США. Чинна американська влада, ймовірно, прагне встигнути до початку цієї кампанії, щоб продемонструвати виборцям певні досягнення Трампа у зовнішній політиці.
Цікаво. США можуть припинити активну участь у переговорах щодо України вже в червні, якщо не побачать швидкого результату напередодні виборів до Конгресу, припустив політолог Петро Олещук. За його словами, Вашингтон радше "прибере тему з порядку денного", ніж публічно визнає провал, а для України це не стане критичним, адже американська допомога вже суттєво обмежена, а частину функцій поступово перебирає Європа.
Фесенко вважає, що американцям не вдасться досягти мирної угоди до березня, адже є ще багато спірних питань, на яких наполягає Кремль і, ймовірно, не прагне йти на жодні поступки. Мовиться про території – Росія вимагає, щоб Україна публічно вивела свої війська з Донбасу. Українська влада з цим категорично не згідна.
Що буде далі? Все залежить від подальших переговорів та наполегливості американців і особисто Трампа в стосунках з Путіним,
– наголосив політолог.
Він припустив, якщо американський лідер і далі гратиме за правилами кремлівського диктатора та проситиме його про короткі перемир'я, то це не матиме ніяких результатів. Ба більше, така м'яка риторика США може затягнути мирний процес та посилити ультиматуми Росії.
Чи є результати мирних переговорів?
Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів російська делегація відмовилася від риторики про "історичні екскурси" й перейшла до більш практичних обговорень умов і механізмів припинення вогню. Водночас він наголосив, що довіряти Росії не варто, адже її ставлення до України не змінилося, тому не варто будувати ілюзій щодо намірів Кремля.
Трамп намагається прискорити завершення війни в Україні, встановлюючи жорсткі дедлайни, однак цей підхід, за оцінками експертів, не дає результатів і не змінює суті конфлікту. Ознак швидкого миру немає, а сторони не готові до поступок. Аналітики застерігають, що поспіх із термінами та виборами може лише ускладнити ситуацію.
У Кремлі заявили, що будь-який прогрес у переговорах щодо України можливий лише за умови дотримання домовленостей, досягнутих на зустрічі в Анкориджі. Речник Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що деталі цих узгоджень не виноситимуть у публічну площину, а діалог має тривати в закритому форматі.