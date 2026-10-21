Безглузда помилка: Трамп самотужки зробив переговорну позицію Путіна ще сильнішою

Попри погрози з боку Трампа, Сполучені Штати все ж намагаються виконувати роль медіатора в переговорах між Україною та Росією. Проблема в тому, що це фактично не призводить до серйозних результатів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко. За його словами, упродовж останніх півтора року Сполучені Штати не досягли значних успіхів у переговорах. Спецпредставники Трампа їздять до різних сторін, йдуть розмови, а результату немає. Росія не хоче йти на компроміси.

Трамп міг натиснути на Росію, але не захотів

Як наголосив Остапенко, Сполучені Штати припустилися серйозної помилки під час переговорного процесу. Фактично Трамп мав можливість тиснути на Росію за допомогою закону, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Однак він самотужки викинув цю "карту".

До того ж Трамп пішов на дизельну угоду з Росією, яка фактично нічого не змінила. Це був ляпас Україні та європейським партнерам.

На якому тоді боці Сполучені Штати? Навіщо давати ляпас партнерам, які фактично захищають безпеку європейського континенту та саму Європу, а як результат – американський світовий порядок, якщо його можна таким ще назвати. Логіка для мене тут незрозуміла,

– зауважив Остапенко.

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Упродовж тривалого часу українській стороні доводиться буквально з нуля пояснювати американським делегаціям фундаментальні речі щодо російської агресії. А заяви Трампа щодо війни в Україні взагалі демонструють, що він у цьому питанні абсолютний невіглас.

Попри це, в американській адміністрації залишаються фахівці, здатні тверезо оцінювати загрозу з боку РФ. До них належать держсекретар Марко Рубіо, керівник ЦРУ Джон Реткліфф тощо.

Додамо, вже 3 листопада у США відбудуться вибори до Конгресу. Якщо демократи зможуть взяти більшість у Палаті представників та посилять свій вплив у Сенаті, то вже незабаром можуть розпочатися розслідування, які приведуть до розгляду процедури імпічменту Трампа.