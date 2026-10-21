Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко. По его словам, за последние полтора года Соединенные Штаты не добились значительных успехов в переговорах. Спецпредставители Трампа ездят к различным сторонам, ведутся переговоры, но результата нет. Россия не хочет идти на компромиссы.

Трамп мог оказать давление на Россию, но не захотел

Как подчеркнул Остапенко, Соединенные Штаты допустили серьезную ошибку в ходе переговорного процесса. Фактически у Трампа была возможность оказать давление на Россию с помощью закона, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Однако он самостоятельно сбросил эту "карту".

К тому же Трамп пошел на дизельное соглашение с Россией, которое фактически ничего не изменило. Это была пощечина Украине и европейским партнерам.

На чьей же тогда стороне Соединенные Штаты? Зачем наносить пощечину партнерам, которые фактически защищают безопасность европейского континента и саму Европу, а как следствие – американский мировой порядок, если его можно так назвать. Логика для меня здесь непонятна,

– отметил Остапенко.

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В течение длительного времени украинской стороне приходится буквально с нуля объяснять американским делегациям фундаментальные вещи о российской агрессии. А заявления Трампа о войне в Украине вообще демонстрируют, что он в этом вопросе абсолютный невежда.

Несмотря на это, в американской администрации остаются специалисты, способные трезво оценивать угрозу со стороны РФ. К ним относятся госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Ретклифф и другие.

Добавим, что уже 3 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Если демократы смогут получить большинство в Палате представителей и усилить свое влияние в Сенате, то вскоре могут начаться расследования, которые приведут к рассмотрению процедуры импичмента Трампа.