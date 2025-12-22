Укр Рус
Геополітика Америка Вважаю, що є прорив, – Венс про нещодавні переговори в Маямі
22 грудня, 14:48
Вважаю, що є прорив, – Венс про нещодавні переговори в Маямі

Поліна Буянова
Основні тези
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прорив на мирних переговорах щодо війни в Україні, зазначивши, що тепер всі питання винесені на поверхню.
  • Венс підкреслив, що Росія прагне контролю над Донеччиною, а українці сприймають це як серйозну загрозу безпеці, хоча приватно визнають ймовірність втрати регіону.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про "прорив" під час мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас, за словами політика, залишається ймовірність того, що сторонам не вдасться досягнути мирного вирішення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для UnHerd.

Про який прорив у переговорах йдеться?

Джей Ді Венс пояснив, що у ході переговорів є складнощі є з усіма трьома сторонами – українцями, росіянами та американцями.

Я, власне, сьогодні зранку отримав оновлення від наших перемовників. Той прорив, який, на мою думку, нам вдалося зробити, полягає в тому, що всі питання тепер винесені на поверхню, 
– зазначив він.

За словами віцепрезидента, спочатку була "невелика гра в заплутування" – приховування за фальшивими питаннями та фактичне не розкриття своїх карт. 

Однак протягом останніх кількох тижнів США бачать і з боку українців, і з боку росіян чітке розуміння того, що є неприйнятним для переговорів, а що – цілком обговорюваним.

Я вважаю, що Росія справді прагне територіального контролю над Донеччиною. Українці, цілком зрозуміло, сприймають це як серйозну загрозу безпеці, навіть попри те, що приватно визнають: зрештою Донеччину, ймовірно, буде втрачено, 
– сказав Венс.

Як зазначив політик, саме ця "жахлива територіальна поступка" є одним із головних гальм переговорів. Венс також наголосив, що наразі не може з упевненістю стверджувати, що процес завершиться мирним врегулюванням.

Мирні переговори: останні новини

  • З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
     

  • Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
     

  • Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах з США, не прокоментував зустріч. Водночас він натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.