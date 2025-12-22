Считаю, что есть прорыв, – Вэнс о недавних переговорах в Майами
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве на мирных переговорах по войне в Украине, отметив, что теперь все вопросы вынесены на поверхность.
- Вэнс подчеркнул, что Россия стремится к контролю над Донетчиной, а украинцы воспринимают это как серьезную угрозу безопасности, хотя частным образом признают вероятность потери региона.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "прорыве" во время мирных переговоров по войне в Украине. В то же время, по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для UnHerd.
О каком прорыве в переговорах идет речь?
Джей Ди Вэнс объяснил, что в ходе переговоров есть сложности со всеми тремя сторонами – украинцами, россиянами и американцами.
Я, собственно, сегодня утром получил обновление от наших переговорщиков. Тот прорыв, который, по моему мнению, нам удалось сделать, заключается в том, что все вопросы теперь вынесены на поверхность,
– отметил он.
По словам вице-президента, сначала была "небольшая игра в запутывание" – сокрытие за фальшивыми вопросами и фактическое нераскрытие своих карт.
Однако в течение последних нескольких недель США видят и со стороны украинцев, и со стороны россиян четкое понимание того, что является неприемлемым для переговоров, а что – вполне обсуждаемым.
Я считаю, что Россия действительно стремится к территориальному контролю над Донетчиной. Украинцы, вполне понятно, воспринимают это как серьезную угрозу безопасности, даже несмотря на то, что частно признают: в конце концов Донетчина, вероятно, будет потеряна,
– сказал Вэнс.
Как отметил политик, именно эта "ужасная территориальная уступка" является одним из главных тормозов переговоров. Вэнс также отметил, что пока не может с уверенностью утверждать, что процесс завершится мирным урегулированием.
Мирные переговоры: последние новости
С 19 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу. В то же время он намекнул, что скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Москве.