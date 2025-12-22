Укр Рус
22 декабря, 14:48
3

Считаю, что есть прорыв, – Вэнс о недавних переговорах в Майами

Полина Буянова
Основні тези
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве на мирных переговорах по войне в Украине, отметив, что теперь все вопросы вынесены на поверхность.
  • Вэнс подчеркнул, что Россия стремится к контролю над Донетчиной, а украинцы воспринимают это как серьезную угрозу безопасности, хотя частным образом признают вероятность потери региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "прорыве" во время мирных переговоров по войне в Украине. В то же время, по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для UnHerd.

О каком прорыве в переговорах идет речь?

Джей Ди Вэнс объяснил, что в ходе переговоров есть сложности со всеми тремя сторонами – украинцами, россиянами и американцами.

Я, собственно, сегодня утром получил обновление от наших переговорщиков. Тот прорыв, который, по моему мнению, нам удалось сделать, заключается в том, что все вопросы теперь вынесены на поверхность, 
– отметил он.

По словам вице-президента, сначала была "небольшая игра в запутывание" – сокрытие за фальшивыми вопросами и фактическое нераскрытие своих карт.

Однако в течение последних нескольких недель США видят и со стороны украинцев, и со стороны россиян четкое понимание того, что является неприемлемым для переговоров, а что – вполне обсуждаемым.

Я считаю, что Россия действительно стремится к территориальному контролю над Донетчиной. Украинцы, вполне понятно, воспринимают это как серьезную угрозу безопасности, даже несмотря на то, что частно признают: в конце концов Донетчина, вероятно, будет потеряна, 
– сказал Вэнс.

Как отметил политик, именно эта "ужасная территориальная уступка" является одним из главных тормозов переговоров. Вэнс также отметил, что пока не может с уверенностью утверждать, что процесс завершится мирным урегулированием.

Мирные переговоры: последние новости

  • С 19 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
     

  • Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
     

  • Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу. В то же время он намекнул, что скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Москве.