Москва стежить і нервує: експерт пояснив, чому переговори у Флориді стали успішними

Зустріч Зеленського з Трампом успішно відбулася за участі Держдепу та Пентагону, однак конкретного прориву поки немає. Водночас Росія продовжує агресію й пропаганду, демонструючи небажання припиняти вогонь навіть для запропонованого нею ж референдуму.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Україні критично важливо узгодити спільну позицію з США та Європою, щоб загнати Росію в рамки переговорів.

Чому заяви РФ про успіхи не збігаються з реальністю?

Дзвінок Путіна Трампу перед зустріччю показує, що Росія все ж стежить за процесами та нервує, попри публічне дистанціювання.

Участь Марко Рубіо від Держдепу та високопоставленого представника Пентагону свідчить про серйозність розмови. Найголовніше – була спільна пресконференція, якби щось пішло не так, її б не було. Навіть оперативний зв'язок з європейськими лідерами показує, що все рухається у правильному напрямку,

– пояснив Жмайло.

Росія відповідає старими тезами заступника очільника МЗС РФ Сергія Рябкова та появою Путіна у військовій формі, намагаючись перебити невдачі – розбиту пропаганду про оточення під Куп'янськом, незавершену Покровську операцію та величезні втрати.

Путіну доповіли про "взяття" Гуляйполя, хоча українські сили тримають західну та північну височини, а росіяни контролюють лише східну та південну частини в низовині – це спроба перебити невдалу повістку та виставити Україну в негативному світлі.

Як Україна може змусити Кремль діяти в межах узгодженої рамки?

"Росіяни самі говорили про нелегітимність Зеленського та потребу в рішенні українського народу, але відмовляються припинити вогонь для референдуму. Ми робимо все можливе, щоб бути конструктивними, йдемо на поступки та демонструємо це Заходу. Важливо, щоб м'яч був на стороні поля Росії", – пояснив Жмайло.

Коли буде узгоджена рамка переговорів, Путін продовжить агресію до повного виснаження ресурсів, але грошей у Росії меншає через українські удари по НПЗ, американські санкції та знищення танкерного флоту – Україна тиснутиме на партнерів принаймні блокувати російські танкери.

Дипломатичні заяви Трампа про Зеленського як сильного лідера та хоробрість українського народу – саме туди потрібно включати риторику. На щастя, наша дипломатія з цим справляється, спираючись на стійкість воїнів сил безпеки та оборони, які формують нашу сильну дипломатичну позицію,

– наголосив Жмайло.

Що ще відомо про хід мирних переговорів?