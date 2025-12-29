Москва следит и нервничает: эксперт объяснил, почему переговоры во Флориде стали успешными
- Встреча Зеленского с Трампом прошла успешно, но без конкретного прорыва; Россия продолжает агрессию и пропаганду.
- Украина стремится согласовать общую позицию с США и Европой, чтобы заставить Россию действовать в рамках переговоров.
Встреча Зеленского с Трампом успешно состоялась при участии Госдепа и Пентагона, однако конкретного прорыва пока нет. В то же время Россия продолжает агрессию и пропаганду, демонстрируя нежелание прекращать огонь даже для предложенного ею же референдума.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Украине критически важно согласовать общую позицию с США и Европой, чтобы загнать Россию в рамки переговоров.
Почему заявления РФ об успехах не совпадают с реальностью?
Звонок Путина Трампу перед встречей показывает, что Россия все же следит за процессами и нервничает, несмотря на публичное дистанцирование.
Участие Марко Рубио от Госдепа и высокопоставленного представителя Пентагона свидетельствует о серьезности разговора. Самое главное – была совместная пресс-конференция, если бы что-то пошло не так, ее бы не было. Даже оперативная связь с европейскими лидерами показывает, что все движется в правильном направлении,
– объяснил Жмайло.
Россия отвечает старыми тезисами заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и появлением Путина в военной форме, пытаясь перебить неудачи – разбитую пропаганду об окружении возле Купянска, незавершенную Покровскую операцию и огромные потери.
Путину доложили о "взятии" Гуляйполя, хотя украинские силы держат западную и северную возвышенности, а россияне контролируют только восточную и южную части в низменности – это попытка перебить неудачную повестку и выставить Украину в негативном свете.
Как Украина может заставить Кремль действовать в рамках согласованной рамки?
"Россияне сами говорили о нелегитимности Зеленского и потребности в решении украинского народа, но отказываются прекратить огонь для референдума. Мы делаем все возможное, чтобы быть конструктивными, идем на уступки и демонстрируем это Западу. Важно, чтобы мяч был на стороне поля России", – объяснил Жмайло.
Когда будет согласована рамка переговоров, Путин продолжит агрессию до полного истощения ресурсов, но денег у России становится меньше из-за украинских ударов по НПЗ, американские санкции и уничтожение танкерного флота – Украина будет давить на партнеров по крайней мере блокировать российские танкеры.
Дипломатические заявления Трампа о Зеленского как сильного лидера и храбрость украинского народа – именно туда нужно включать риторику. К счастью, наша дипломатия с этим справляется, опираясь на устойчивость воинов сил безопасности и обороны, которые формируют нашу сильную дипломатическую позицию,
– подчеркнул Жмайло.
Что еще известно о ходе мирных переговоров?
- Во время встречи Зеленского и Трампа во Флориде договорились продолжить работу на уровне команд, следующая встреча запланирована на январь в Вашингтоне с участием европейских лидеров.
- Президент Зеленский заявил, что план мирного урегулирования готов на 90%, однако еще не решены вопросы Запорожской АЭС и отдельных территорий.
- Трамп отметил, что в переговорах остаются "один – два очень сложных вопроса", однако стороны "успешно их прорабатывают".