Геополітика Європа Посадити Путіна за стіл переговорів: лідери Заходу хочуть зустрітися із Зеленським
5 червня, 18:02
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Посадити Путіна за стіл переговорів: лідери Заходу хочуть зустрітися із Зеленським

Ірина Чеботнікова
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Після того, як Володимир Зеленський 5 червня написав відкритого листа Путіну, дипломатична активність пожвавилася. ЗМІ пишуть, що лідери Франції, Великої Британії і Німеччини хочуть зустрітися з українським президентом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. 

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Навіщо лідери Заходу зустрінуться із Зеленським? 

Така зустріч може відбутися вже у вихідні, а саме увечері в неділю, 7 травня. 

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися у вихідні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів з метою припинення війни, 
– мовиться в статті. 

Утім, журналісти додали: плани Зеленського ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена. 

Також ЗМІ цитує слова Еммануеля Макрона 5 червня про те, що лідери трьох західних країн зустрінуться із Зеленським найближчими днями. 

Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти, 
– заявив Макрон. 

Bloomberg пов'язало ці мирні зусилля з тим, що Україна досягає дедалі більшого успіху в дронових атаках у тили Росії. А тому Велика Британія, Франція та Німеччина бачать можливість привести Путіна за стіл переговорів. 

Цікаво, що ці дії підтримав і консервативний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Власне, заява Макрона прозвучала в Чорногорії на саміті Західних Балкан. І Бабіш згоден з нею. 

"В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у пана Трампа на це немає часу. Він занадто зайнятий Ормузом, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни", – сказав він. 

Представники урядів Великої Британії та України відмовилися коментувати журналістам ці плани. 

Джерела в Єлисейському палаці розповіли Суспільному, що Макрон 7 червня вирушить до Лондона на зустріч з Кіром Стармером і Фрідріхом Мерцем. 

Після цього троє лідерів зустрінуться з президентом Зеленським, який також перебуватиме в Лондоні. Лідери обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на РФ, а також роботу в межах Коаліції охочих, 
– інформує ЗМІ. 

Politico 5 червня писало, що Макрон може організувати приватну вечерю у Версалі для Трампа. 15 – 17 червня у Франції відбудеться саміт G7, тому є надія підтримувати інтерес президента США.

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