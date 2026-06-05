Посадити Путіна за стіл переговорів: лідери Заходу хочуть зустрітися із Зеленським

Після того, як Володимир Зеленський 5 червня написав відкритого листа Путіну, дипломатична активність пожвавилася. ЗМІ пишуть, що лідери Франції, Великої Британії і Німеччини хочуть зустрітися з українським президентом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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Навіщо лідери Заходу зустрінуться із Зеленським?

Така зустріч може відбутися вже у вихідні, а саме увечері в неділю, 7 травня.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися у вихідні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів з метою припинення війни,

– мовиться в статті.

Утім, журналісти додали: плани Зеленського ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена.

Також ЗМІ цитує слова Еммануеля Макрона 5 червня про те, що лідери трьох західних країн зустрінуться із Зеленським найближчими днями.

Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти,

– заявив Макрон.

Bloomberg пов'язало ці мирні зусилля з тим, що Україна досягає дедалі більшого успіху в дронових атаках у тили Росії. А тому Велика Британія, Франція та Німеччина бачать можливість привести Путіна за стіл переговорів.

Цікаво, що ці дії підтримав і консервативний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Власне, заява Макрона прозвучала в Чорногорії на саміті Західних Балкан. І Бабіш згоден з нею.

"В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у пана Трампа на це немає часу. Він занадто зайнятий Ормузом, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни", – сказав він.

Представники урядів Великої Британії та України відмовилися коментувати журналістам ці плани.

Джерела в Єлисейському палаці розповіли Суспільному, що Макрон 7 червня вирушить до Лондона на зустріч з Кіром Стармером і Фрідріхом Мерцем.

Після цього троє лідерів зустрінуться з президентом Зеленським, який також перебуватиме в Лондоні. Лідери обговорять подальшу підтримку України, посилення тиску на РФ, а також роботу в межах Коаліції охочих,

– інформує ЗМІ.

Politico 5 червня писало, що Макрон може організувати приватну вечерю у Версалі для Трампа. 15 – 17 червня у Франції відбудеться саміт G7, тому є надія підтримувати інтерес президента США.