Китай висловив підтримку переговорам між Україною та Росією. Пекін вважає, що процес врегулювання війни досяг критичного моменту.

До позиції Китаю також приєдналася Бразилія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван І.

Дивіться також Китай не здає позицій під тиском США: чому Пекін ризикує заради угод з Росією та Іраном

Якої позиції щодо війни Росії проти України дотримується Китай?

Свою позицію Пекін озвучив 6 серпня під час телефонної розмови Ван І зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

У ході обговорення сторони обмінялися думками щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". Ван І заявив, що "консенсус", укладений Китаєм і Пакистаном, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".

Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту,

– йдеться у заяві МЗС Китаю.

Китай та Бразилія також підтвердили готовність сприяти припиненню вогню, активізації мирних переговорів та іншим питанням для врегулювання.