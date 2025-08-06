У Китаї підтримали переговори Росії та України та висловили свою позицію щодо війни
- Китай підтримав переговори між Україною та Росією і заявив про критичний момент у врегулюванні війни.
- Китай та Бразилія висловили готовність сприяти припиненню бойових дій і активізації мирних переговорів.
Китай висловив підтримку переговорам між Україною та Росією. Пекін вважає, що процес врегулювання війни досяг критичного моменту.
До позиції Китаю також приєдналася Бразилія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван І.
Дивіться також Китай не здає позицій під тиском США: чому Пекін ризикує заради угод з Росією та Іраном
Якої позиції щодо війни Росії проти України дотримується Китай?
Свою позицію Пекін озвучив 6 серпня під час телефонної розмови Ван І зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.
У ході обговорення сторони обмінялися думками щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". Ван І заявив, що "консенсус", укладений Китаєм і Пакистаном, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".
Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту,
– йдеться у заяві МЗС Китаю.
Китай та Бразилія також підтвердили готовність сприяти припиненню вогню, активізації мирних переговорів та іншим питанням для врегулювання.