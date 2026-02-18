Путін не піде проти волі Китаю: політолог сказав, коли можливі реальні результати переговорів

Тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією у Женеві вже закінчилися. Наразі важко говорити про реальний прогрес, хоча Київ готовий йти на певні компроміси.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що мирні переговори щодо припинення війни поки не досягають значного прогресу з низки причин. Насамперед Росія не збирається припиняти війну та йти на деякі поступки. Також не варто забувати про позицію іншого "гравця", який впливає на цей процес.

Коли можна очікувати на прогрес в переговорах?

За словами Несвітайлова, не варто забувати й про роль Китаю у війні в Україні. Саме КНР отримає значну вигоду від продовження бойових дій. Сполучені Штати та Європа витрачають свій час та ресурси на підтримку України. Це створює вигідні умови для спроби наступу на Тайвань.

Схоже на те, що Китай спробує окупувати Тайвань вже восени 2026 року. Якраз тоді будуть відбуватися вибори у Сполучених Штатах. Їм важливо, щоб до того моменту російсько-українська війна тривала,

– сказав Несвітайлов.

Зверніть увагу! У Сполучених Штатах вже говорили про подвійну позицію Китаю. Посол США в НАТО Метью Вітакер зазначив, що на словах Китай розповідає про прихильність миру, але на практиці підтримує Росію. КНР могла б швидко зупинити війну, але вони цього не роблять.

Важко уявити сценарій, за яким Путін спробує піти проти волі Китаю. Вони зараз надто сильно залежать від КНР. Україна ж зацікавлена у завершенні війни, але не шляхом капітуляції.

Ми готові піти на серйозні компроміси. Вже не йдеться про кордони 1991 року, вихід на території станом на 24 лютого 2022 року. І навіть про трибунал для Росії вже не говорять. Ми погоджуємося зупинитися на лінії розмежування та прийняти інші компроміси. Але Україна не заслужила капітуляції. Ми заплатили надто високу ціну, щоб її приймати. А самі перемовини зараз не дадуть бажаного результату, поки в них не братиме участь Китай і Європа,

– зазначив Несвітайлов.

Чи будуть проривні рішення на теперішніх переговорах?

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, позиції України та Росії зараз далекі одна від одної. Диктатор Путін не демонструє бажання припинити війну. Тому складно говорити про якийсь значний прогрес на теперішніх переговорах.

Україна чітко продемонструвала механізм, за яким можна припинити війну. Спершу – припинення вогню та забезпечення перемир'я. Далі – перехід до інших питань. Росія ж вимагає віддати їй території, а вже потім там переконують, що підуть на припинення вогню.

Якщо й буде якийсь прорив від теперішніх переговорів, то незначний. Можливо, це буде енергетичне перемир'я. Але росіяни погодяться на нього з березня, коли вже потеплішає,

– зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський прокоментував результати тристоронніх зустрічей у Женеві, які тривали 17-18 лютого. Є прогрес щодо питання моніторингу припинення вогню. Однак щодо політичної частини перемовин стрімкого руху вперед немає. Питання Донбасу, Запорізької АЕС досі невирішені.

