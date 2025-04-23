Переговори у Лондоні зірвалися через "небажання України віддавати території", – WP

Європейські політики скасували переговори щодо припинення війни в Україні, заплановані на середу, 23 квітня. Це сталося після того, як високопоставлені американські дипломати раптово відмовилися від участі в них.

Детальніше про рішення Вашингтону розповіли у The Washington Post, передає 24 Канал. Видання посилається на ознайомленого із ситуацією чиновника, який говорив на умовах анонімності через "напружену політичну ситуацію".

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Що відомо про зрив переговорів

The Washington Post пише, що у США незадоволені небажанням Києва прийняти пропозиції щодо передачі територій Росії. Окрім того, Україна наполягає "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше – пізніше".

Нагадаємо, до Лондона мав вилетіти державний секретар США Марко Рубіо, однак він скасував плани.

Спеціальний посланник Дональда Трампа, який відіграє центральну роль у спрямованих на припинення війни зусиллях Білого дому, Стів Віткофф також відмовився від поїздки. За словами росіян, цього тижня він вирушить до Москви.

До слова, напередодні американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США можуть відійти від ролі посередників між Україною та Росією, якщо "не отримають позитивну відповідь". Ймовірно, йдеться про мирний план адміністрації Трампа.