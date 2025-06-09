Помічник президента Росії Владімір Мединський видав чергову цинічну заяву щодо переговорів з Україною. Російський посадовець заявив, що, мовляв, у 2022 році Москва пропонувала Україні "м'якіші умови мирного договору".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Мединський про "м'якіші" умови миру для України у 2022 році

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі заявив, що Україна нібито могла підписати мирний договір з Росією 28 лютого 2022 року. За словами прихвосня Путіна, умови цього документу буцімто були "м'якшими за те, що ми пропонуємо сьогодні".

Зокрема, як стверджує Мединський, "усе, що вони хотіли – це відмова України від вступу до НАТО і розміщення іноземних військових баз на своїй території".

Також ішлося про нібито рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП, а також про визнання Криму російським, адже там, як цинічно бреше помічник Путіна, "був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити".

Мединський розповів, що після того, як російська делегація у 2022 році презентувала проєкт договору, Президент України Володимир Зеленський "мовчав два тижні" і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.

Після цього, за словами прихвосня диктатора, росіянам нібито сказали: "Наші іноземні партнери проти укладення договору, який ми вже погодили".

Зверніть увагу! Росіяни часто маніпулюють тим, що, мовляв, у 2022 році Україну від миру "відмовили іноземні партнери". Однак це рішення ухвалила винятково Україна через неприйнятні умови угоди та цинічні ультиматуми російської сторони.

До слова, російські ЗМІ оприлюднили так званий "меморандум" про завершення війни. У цьому документі містилися винятково маніпулятивні й цинічні вимоги – серед них, зокрема, виведення ЗСУ з окупованих територій та надання Україні нейтрального статусу. Крім того, пропонувалося провести вибори, після чого підписати мирний договір, а також заборонити передислокацію українських військ, за винятком відведення.