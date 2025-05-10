Чи вестиме переговори з Путіним: Мерц дав відверту відповідь

10 травня до Києва прибули лідери Німеччини, Польщі, Британії та Франції для зустрічей у межах "коаліції охочих". Фрідріх Мерц не виключив своєї розмови із Владіміром Путіним.

Під час візиту до Києва Мерц дав інтерв'ю BILD. Він підкреслив, що разом з іншими лідерами прибув до української столиці з чітким месенджем: Захід підтримує Україну, а також узгодив свої дії зі США, передає 24 Канал.

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Що сказав Мерц

Німецький канцлер підкреслив, що європейські лідери спільно зі США вимагають 30-денного повного припинення вогню, за час якого мають бути підготовлені мирні переговори.

Україна давно дала згоду на цілковите перемир'я. "Тепер м'яч на полі Путіна. Путін має дати відповідь на цю пропозицію", – додав політик.

Мерц зауважив, що коли після 11 травня не вдасться досягти домовленості про 30-денне перемир'я, ЄС, Велика Британія та США домовилися разом посилити тиск на Росію.

У такому разі санкції будуть значно посилені, і Україна й надалі отримає потужну допомогу — політичну, фінансову, але також і військову,

– сказав канцлер.

Він впевнений, що Трамп доєднається до санкційного тиску на Путіна, бо "втрачає терпіння".

Німецький канцлер підкреслив, що європейські союзники та США досягли "несподівано високого рівня згоди в оцінці того, що нам тепер слід робити разом".

Пряму розмову з Путіним Мерц не виключає категорично. "Якщо з'явиться така потреба, якщо це може допомогти зупинити цю війну, я готовий на багато що. Але передусім ми маємо побачити, чи досягнемо ми цього вікенду мети встановити перемир'я", – сказав він.