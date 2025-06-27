"Імперіаліст у Кремлі": міністр оборони Німеччини різко висловився на адресу Путіна
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував Владіміра Путіна, звинувативши його у небажанні завершити агресію проти України та перейшовши до військової економіки.
- Пісторіус відзначив важливість інвестицій в оборону для Німеччини та НАТО, оскільки Путін розуміє лише мову сили.
- Він також згадав про минулу агресивну політику Кремля, включаючи анексію Криму та вторгнення в Україну.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із різкою критикою на адресу Владіміра Путіна, звинувативши його у свідомому небажанні завершити агресію проти України. Він додав, що Росія повністю перейшла на військову економіку.
Пісторіус виступив на з’їзді Соціал-демократичної партії у Берліні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DPA.
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Пісторіус розніс Путіна на партійному з'їзді
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив на захист курсу федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.
Цей імперіаліст у Кремлі (Путін, – 24 Канал) не хоче переговорів, він не хоче миру,
– заявив Пісторіус.
Він додав, що для миру потрібна готовність обох сторін.
Він також нагадав про багаторічну агресивну політику Кремля, зокрема вторгнення до Грузії, анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.
Пісторіус окремо звернув увагу на те, що Росія фактично перейшла до військової економіки, а її армія "наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".
На думку Пісторіуса, саме тому для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, позаяк Путін розуміє тільки мову сили.