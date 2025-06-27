"Імперіаліст у Кремлі": міністр оборони Німеччини різко висловився на адресу Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із різкою критикою на адресу Владіміра Путіна, звинувативши його у свідомому небажанні завершити агресію проти України. Він додав, що Росія повністю перейшла на військову економіку.

Пісторіус виступив на з’їзді Соціал-демократичної партії у Берліні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DPA.

Дивіться також У Німеччині хочуть змінити законодавство через "Північний потік-2": в чому загроза

Пісторіус розніс Путіна на партійному з'їзді

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив на захист курсу федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.

Цей імперіаліст у Кремлі (Путін, – 24 Канал) не хоче переговорів, він не хоче миру,

– заявив Пісторіус.

Він додав, що для миру потрібна готовність обох сторін.

Він також нагадав про багаторічну агресивну політику Кремля, зокрема вторгнення до Грузії, анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.

Пісторіус окремо звернув увагу на те, що Росія фактично перейшла до військової економіки, а її армія "наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".

На думку Пісторіуса, саме тому для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, позаяк Путін розуміє тільки мову сили.