"Ми зробили чітку пропозицію": Макрон назвав умову переговорів з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо війни в Україні. А також назвав умову, за якої можуть відбутися переговори з країною-агресоркою.

Зокрема, французький лідер наголосив на необхідності припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Еммануеля Макрона.

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За якої умови можуть відбутися переговори між Україною та Росією

Президент Франції зауважив, що разом з Україною та президентом США Дональдом Трампом Росії зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню з 12 травня.

За його словами, український лідер Володимир Зеленський взяв на себе таке зобов'язання, не ставлячи жодних умов. Тепер ідентичної відповіді очікують від Росії.

Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. За мир,

– пояснює Макрон.

Такої ж думки дотримується і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що припинення вогню є першим кроком до завершення війни, яким Росія може підтвердити свою готовність закінчити вбивства. А також зауважив, що країна-агресорка не повинна "маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну".

До слова, раніше президент Франції зазначив, що українські військові та система гарантій є ключовими елементами стримування російської агресії. Наразі на рівні військових союзників триває обговорення щодо розгортання іноземних контингентів на території України.