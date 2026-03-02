Новий раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у Стамбулі, – Bloomberg

У перший тиждень березня мали відбутися мирні перемовини щодо війни в Україні. Та зараз увага світу прикута до війни на Близькому Сході.

Втім, переговори все ще можливі. Про це повідомляє Bloomberg.

Коли і де відбудеться наступний раунд переговорів?

Взагалі-то сторони мали зустрітися 5 – 6 березня в Абу-Дабі. Але тепер над столицею ОАЕ закрито повітряний простір і там лунають вибухи.

Російські джерела кажуть, що Стамбул є одним із можливих альтернативних місць проведення.

Росія та Україна все ще очікують, що заплановані мирні переговори під керівництвом США відбудуться цього тижня, навіть попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує військову кампанію проти Ірану,

А що кажуть в Україні?

Володимир Зеленський сказав, що можуть бути інші майданчики, як-от Туреччина чи Швейцарія.

Через ці сьогоднішні бойові дії ми не можемо підтвердити саме Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий,

– заявив він.

Україна "буде точно підтримувати будь-який із цих трьох майданчиків щодо зустрічі". Зараз чекають на відповідь від партнерів.