Легко організується, – Ушаков про те, чи можлива розмова Путіна та Трампа
- Юрій Ушаков заявив, що дзвінка до Трампа у графіку Путіна немає, але його можна легко організувати за потреби.
- У Кремлі чекають на реакцію американців після зустрічі у Москві, що відбулася 2 грудня.
Помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков зробив декілька нових заяв щодо мирних переговорів. Зокрема, він оцінив можливість телефонної розмови з Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Ушаков?
Ушаков заявив, що наразі дзвінка до Трампа у графіку Путіна немає, але "за потреби він легко організується".
Також помічник диктатора заявив, що "розумінь про дату нової зустрічі російської сторони з Віткофф поки немає".
Наразі у Кремлі очікують на реакцію американців за підсумками зустрічі, що відбулося у вівторок, 2 грудня, у Москві.
Нагадаємо, що тоді Віткофф та Кушнер спілкувалися з Путіним майже 5 годин.
Мирні переговори: останні новини
4 грудня делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до США, щоб дізнатися про результати зустрічі у Москві. На ранок стало відомо, що перемовини закінчилися.
Раніше західні ЗМІ писали, що наразі обговорюються 4 окремі елементи щодо укладення миру в Україні: суверенітет, території, економічне співробітництво та європейська безпека.
Президент Зеленський підкреслював, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій та продовжуватиме конструктивно працювати з усіма партнерами задля справедливого миру.