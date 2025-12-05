Легко організується, – Ушаков про те, чи можлива розмова Путіна та Трампа

Помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков зробив декілька нових заяв щодо мирних переговорів. Зокрема, він оцінив можливість телефонної розмови з Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що сказав Ушаков?

Ушаков заявив, що наразі дзвінка до Трампа у графіку Путіна немає, але "за потреби він легко організується".

Також помічник диктатора заявив, що "розумінь про дату нової зустрічі російської сторони з Віткофф поки немає".

Наразі у Кремлі очікують на реакцію американців за підсумками зустрічі, що відбулося у вівторок, 2 грудня, у Москві.

Нагадаємо, що тоді Віткофф та Кушнер спілкувалися з Путіним майже 5 годин.

Мирні переговори: останні новини