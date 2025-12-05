Легко организуется, – Ушаков о том, возможен ли разговор Путина и Трампа
- Юрий Ушаков заявил, что звонка к Трампу в графике Путина нет, но его можно легко организовать при необходимости.
- В Кремле ждут реакции американцев после встречи в Москве, состоявшейся 2 декабря.
Помощник диктатора Путина Юрий Ушаков сделал несколько новых заявлений относительно мирных переговоров. В частности, он оценил возможность телефонного разговора с Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что сказал Ушаков?
Ушаков заявил, что пока звонка к Трампу в графике Путина нет, но "при необходимости он легко организуется".
Также помощник диктатора заявил, что "понимания о дате новой встречи российской стороны с Уиткофф пока нет".
Сейчас в Кремле ожидают реакции американцев по итогам встречи, состоявшейся во вторник, 2 декабря, в Москве.
Напомним, что тогда Уиткофф и Кушнер общались с Путиным почти 5 часов.
Мирные переговоры: последние новости
4 декабря делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась в США, чтобы узнать о результатах встречи в Москве. На утро стало известно, что переговоры закончились.
Ранее западные СМИ писали, что сейчас обсуждаются 4 отдельных элемента по заключению мира в Украине: суверенитет, территории, экономическое сотрудничество и европейская безопасность.
Президент Зеленский подчеркивал, что Украина готова к любому сценарию развития событий и будет продолжать конструктивно работать со всеми партнерами для справедливого мира.