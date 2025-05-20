Папа Римський підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори України й Росії

Новий Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори між Росією та Україною щодо завершення війни. Це Лев XIV підтвердив у розмові з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Папа Лев готовий прийняти переговори Росії й України у Ватикані

У вівторок, 20 травня, прем'єрка Італії заявила, що Папа Лев XIV під час телефонної розмови з нею підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд мирних переговорів, аби спробувати покласти край війні Росії проти України.

Отримавши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловив глибоку вдячність (Папі) Леву XIV за його незмінну прихильність до миру,

– сказала Джорджія Мелоні.

До речі "Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV в Україну", – Сибіга

Додамо, раніше державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що Папа планує надати Ватикан для прямої зустрічі між двома сторонами.