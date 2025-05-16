Папа Лев XIV пропонує провести переговори між Україною та Росією у Ватикані

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як майданчик для прямих переговорів між Україною та Росією. Це сталося після того, як стало очевидним, що зустріч у Стамбулі не матиме бажаного результату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Stampa.

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Чи можуть переговори відбутися у Ватикані

Після того, як Владімір Путін не з'явився на мирні переговори в Туреччині, Ватикан назвав результат зустрічі "трагічним" і заявив, що Папа Лев XIV хоче надати Ватикан як майданчик для переговорів між двома сторонами.

Все це трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний, процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми знову на початку,

– заявив кардинал П'єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу.

За його словами, "тепер ми побачимо, що робити, але ситуація складна".

Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами,

– додав Паролін.

Зазначається, що Лев XIV, який став новим Папою Римським, раніше чітко дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні буде головним пріоритетом його понтифікату. 12 травня Володимир Зеленський провів свою першу телефонну розмову із новим главою Католицької церкви.

Під час розмови Зеленський запросив Папу Лева здійснити апостольський візит в Україну. Також Київ сподівається на допомогу Ватикану у поверненні додому тисячі депортованих Росією українських дітей.