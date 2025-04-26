Ракетні удари по цивільних розкривають справжні плани Путіна, – WSJ

Ракетний удар Росії по житловому будинку в Києві остаточно розвіяв ілюзії про готовність Кремля до миру. Водночас це відкрило можливість для президента США Дональда Трампа переглянути свою нинішню стратегію, яка не призводить до завершення війни.

Ця кривава атака пояснює суть війни та її причини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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У чому причина війни Росії проти України

WSJ зазначає: Путін вторгся в Україну не через розмови про членство в НАТО чи через територіальні питання. Його мета — підкорити Україну і виключити її зі спільноти вільних держав. Саме з цього, на думку авторів, має починатися будь-яке реалістичне обговорення майбутнього переговорного процесу з Росією.

Трамп відреагував на удар коротким повідомленням у соцмережах: "Володимире, ЗУПИНИСЬ!". Проте WSJ зауважує, що одних лише закликів недостатньо, якщо за ними не стоїть реальна загроза наслідків для Путіна.

Окремо видання проаналізувало заяву державного секретаря Марко Рубіо, який зазначив, що адміністрація намагалася зрозуміти позиції обох сторін і сформувати "справедливу пропозицію". На думку WSJ, це вказує на головну помилку нинішнього підходу США.

Як писав історик Корейської війни Т. Р. Ференбах, "ви не можете мати справу з тигром, з'ясовуючи його точку зору на його голод". Трамп не може хотіти, щоб його спадщиною стала передача України російському диктатору.

Ще є можливість почати мати справу з росіянами, як із тигром, який ігнорує прохання президента і стріляє ракетами по багатоквартирних будинках,

– констатувало видання.