Путін доручив дипломатам затягувати переговори, щоб захопити якнайбільше територій, – ЗМІ

На переговорах із США у Саудівській Аравії російська сторона має лише одну мету – виграти час. Це потрібно Москві, щоб захопити якомога більше територій України військовим шляхом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Moscow Times. Цю інформацію виданню надали 4 джерела, знайомих із думкою Кремля.

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У матеріалі зазначено, що для Кремля затягування мирних переговорів якомога довше є обов'язковим для захоплення якомога більшої території України та отримання переваги над Києвом у відносинах із США. Це відбувається, оскільки Москва не здатна швидко просуватися на полі бою.

Наразі час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його,

– сказав російський дипломат.

У той час як президент Росії Владімір Путін заявив, що в принципі погоджується із запропонованим Трампом 30-денним припиненням вогню, він підкреслив, що для Москви важливі "нюанси". Це сигнал того, що Росія наполягатиме на своїх максималістських вимогах, перш ніж погодиться скласти зброю.

Саме ці "нюанси" доручено почати детально розглядати представникам Путіна на переговорах в Ер-Ріяді із США.

В ідеалі Кремль сподівається, що Вашингтон або мовчки дозволить Росії продовжувати просування на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть тиснутиме на Київ, щоб він повністю вивів свої війська з регіонів, які Росія вважає "своїми", включно з Херсонською та Запорізькою областями, сказав один із російських чиновників.

Москва прагне зміцнити контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями за будь-яку ціну, оскільки Путін політично не може дозволити собі відмовитися від них після закріплення їхнього статусу в Конституції, наголосив пов'язаний з Кремлем чиновник.

Цей чиновник також сказав, що з іншого боку, Росія може спробувати "захопити частину іншої української області", наприклад Дніпропетровську чи Сумську, а потім "запропонувати обмін на Херсонську та Запорізьку області".

За словами іншого джерела, саме тому групі російських перемовників у Саудівській Аравії доручено "докопатися до кожної коми" у проєкті потенційних домовленостей.

Визначаючи, які землі відійдуть якій країні, Москва вважає, що точне розташування лінії поділу "не має критичного значення для Вашингтона", повідомили газеті двоє російських чиновників.

Наскільки я розумію, Трамп хоче сучасну, добре озброєну, прозахідну Україну. Він не може просто повністю відмовитися від України. Але для нього не так важливо, де саме буде проведений кордон,

– заявило джерело Moscow Times.

Москва також хоче, щоб ці переговори були розроблені так само детально, як і другі Мінські угоди. Це може зайняти значну кількість часу – до кількох тижнів.