Путін відкинув ідею мирних переговорів в Австрії: у Відні відреагували

Нещодавно Австрія отримала нового федерального канцлера – ним став Крістіан Штокер. Ще його попередник Карл Негаммер пропонував Путіну Відень як місце для мирних переговорів щодо України.

Під час виступу в Національній раді Штокер повідомив, що російський диктатор відкинув ідею проведення мирних перемовин в Австрії, оскільки вважає її ворожою країною, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Путін не задоволений позицією Австрії

Канцлер зауважив, що очільнику Кремля не до вподоби те, що Австрія чітко розрізняє, хто є жертвою, а хто – агресором в російсько-українській війні.

Штокер нагадав, що саме Росія здйснила жорстокий напад на вільну країну, переступивши через міжнародне право. За словами політика, Австрія й надалі наполягатиме на неприпустимості спотворення ролі жертви та агресора.

Водночас Відень досі готовий запропонувати себе як місце для переговорів.

Штокер зауважив, що за столом перемовин має бути Європа.

До слова, нещодавно австрійська розвідка викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на формування негативного ставлення до України та президента Зеленського на Заході. Кампанія використовувала як онлайн-методи, так і офлайн-акції.

Підозрювана болгарка, затримана в Австрії, відігравала важливу роль у цій групі, документувала акції та передавала звіти спільникам у Росії та Великій Британії.