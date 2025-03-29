Во время выступления в Национальном совете Штокер сообщил, что российский диктатор отверг идею проведения мирных переговоров в Австрии, поскольку считает ее враждебной страной, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Путин не доволен позицией Австрии

Канцлер отметил, что главе Кремля не нравится то, что Австрия четко различает, кто является жертвой, а кто – агрессором в российско-украинской войне.

Штокер напомнил, что именно Россия совершила жестокое нападение на свободную страну, переступив через международное право. По словам политика, Австрия и в дальнейшем будет настаивать на недопустимости искажения роли жертвы и агрессора.

В то же время Вена до сих пор готова предложить себя как место для переговоров.

Штокер отметил, что за столом переговоров должна быть Европа.

К слову, недавно австрийская разведка разоблачила масштабную российскую дезинформационную кампанию, направленную на формирование негативного отношения к Украине и президенту Зеленскому на Западе. Кампания использовала как онлайн-методы, так и офлайн-акции.

Подозреваемая болгарка, задержана в Австрии, играла важную роль в этой группе, документировала акции и передавала отчеты сообщникам в России и Великобритании.