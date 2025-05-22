Росія хоче продовжити переговори в Стамбулі, а не їхати до Ватикану, – Вloomberg

США та європейські лідери покладають надії на Ватикан щодо залучення Росії та України до нового раунду мирних переговорів. Втім, у Кремлі до цієї ідеї ставляться без ентузіазму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вloomberg.

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Де та коли можуть відбутися переговори

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, російські чиновники наразі не планують візит Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще задля перемовин. Москва зосереджена на переговорах на технічному рівні, які минулого тижня стартували в Стамбулі й, як очікується, там і продовжаться.

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков 22 травня підтвердив, що "жодних домовленостей" щодо наступного раунду перемовин у Ватикані немає.

Попри це, за словами європейських посадовців, наразі ведуться консультації про можливу роль Ватикану як посередника або місця проведення переговорів.

Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь,

– зазначають у Bloomberg.

Як повідомляють джерела, представники США підтримують контакт з Україною – щоб переконатися, що переговори все ж відбудуться. При цьому вони також сигналізують росіянам, що воліли б уникнути участі в новій зустрічі "прихильників жорсткої лінії" — зокрема, Владіміра Мединського, який очолював російську делегацію в Стамбулі.

За словами трьох джерел, наближених до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим майданчиком для продовження переговорів щодо меморандуму, в якому буде зафіксовано умови мирної угоди – саме її Путін обговорював з Трампом у телефонній розмові.

Як зазначив один високопоставлений європейський чиновник, вибір Туреччини як місця для зустрічі та повторне залучення учасників переговорів 2022 року свідчить про те, що Росія фактично повертається до відправної точки.

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський провів нараду з військовими та заявив, що Україна готує військову основу для майбутніх технічних переговорів з росіянами.