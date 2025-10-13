Росія не проявляє бажання закінчувати війну. При цьому там запевняють, що спілкуються зі США щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що кажуть у Росії про мирні переговори?

У речника Кремля Дмитра Пєскова поцікавилися, чи США залишаються посередниками у врегулюванні конфлікту в Україні.

Той дав ствердну відповідь, при цьому зауваживши на "паузі" у мирних переговорах.

Звісно, американцям добре відомо про ту паузу, яка утворилася. Безперечно, вони темою володіють. Контакти щодо відповідних каналів продовжуються,

– заявив путінський посіпака.

Мирні переговори: останні новини