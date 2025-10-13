У Путіна заявили, що спілкуються зі США щодо України, попри "паузу" у переговорах
- У Кремлі заявили про спілкування зі США з приводу війни в Україні.
- Пєсков підтвердив, що контакти з американцями тривають, незважаючи на паузу.
Росія не проявляє бажання закінчувати війну. При цьому там запевняють, що спілкуються зі США щодо України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Річ не лише в Tomahawk: боєць ЗСУ пояснив новий підхід Трампа щодо Путіна
Що кажуть у Росії про мирні переговори?
У речника Кремля Дмитра Пєскова поцікавилися, чи США залишаються посередниками у врегулюванні конфлікту в Україні.
Той дав ствердну відповідь, при цьому зауваживши на "паузі" у мирних переговорах.
Звісно, американцям добре відомо про ту паузу, яка утворилася. Безперечно, вони темою володіють. Контакти щодо відповідних каналів продовжуються,
– заявив путінський посіпака.
Мирні переговори: останні новини
Дмитро Пєсков та Юрій Ушаков звинуватили Україну та Європу у небажанні мирного врегулювання війни. За їхніми словами, Росія натомість нібито готова до перемовин.
Тим часом українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко вирушила у Вашингтон для переговорів з США. Сторони обговорюватимуть питання для встановлення миру.
Раніше Трамп заявив, що передасть Україні далекобійні ракети "Томагавк", якщо Путін не зупинить війну.