Геополитика Россия У Путина заявили, что общаются с США по Украине, несмотря на "паузу" в переговорах
13 октября, 18:28
У Путина заявили, что общаются с США по Украине, несмотря на "паузу" в переговорах

София Рожик
Основні тези
  • В Кремле заявили об общении с США по поводу войны в Украине.
  • Песков подтвердил, что контакты с американцами продолжаются, несмотря на паузу.

Россия не проявляет желания заканчивать войну. При этом там уверяют, что общаются с США относительно Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что говорят в России о мирных переговорах?

У представителя Кремля Дмитрия Пескова поинтересовались, остаются ли США посредниками в урегулировании конфликта в Украине.

Тот дал утвердительный ответ, при этом отметив на "паузе" в мирных переговорах.

Конечно, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Бесспорно, они темой владеют. Контакты по соответствующим каналам продолжаются,
– заявил путинский приспешник.

Мирные переговоры: последние новости