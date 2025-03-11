Різкий контраст: Росія не пропонує нічого заради миру, на відміну від України, – ISW

Росія продовжує публічно заявляти, що "хоче миру", але не пропонує жодних компромісів зі своєї сторони, що різко контрастує з тими поступками, готовність до яких вже озвучила Україна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія не демонструє готовність до поступок

9 березня агентство Reuters повідомило, що, за словами двох американських чиновників, США планують використати переговори в Саудівській Аравії 11 березня, щоб "частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки для припинення війни".

Зокрема один із американських посадовців заявив, що на майбутніх переговорах Україна не може одночасно говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на будь-які компроміси". Інший чиновник додав, що США хочуть "перевірити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі".

10 березня журналісти Суспільного повідомили, що під час переговорів у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Також делегація наполягатиме на звільненні полонених.

Зеленський також кілька разів зазначав – зокрема в своєму інтерв'ю Fox News 28 лютого – що він готовий піти на поступки щодо території, членства України в НАТО та власного перебування на посаді, щоб забезпечити справедливий і стійкий мир. Російські чиновники, навпаки, продовжують повторювати вимоги президента Росії Владіміра Путіна 2021 і 2022 років,

– йдеться у звіті ISW.

Зокрема міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров нещодавно заявив, що будь-яке майбутнє мирне врегулювання повинно "викорінити першопричини" війни.

Так званими першопричинами війни Лавров назвав "загрози безпеці Росії з українського та західного напрямків", які пов'язані з розширенням НАТО на схід і нібито "винищенням" українським урядом усього, що "пов'язане з Росією", включаючи російську мову, культуру, православ'я та ЗМІ.

Подібним чином Лавров визначив "першопричини" війни наприкінці грудня 2024 року, і риторика Кремля на цю тему не змінилася за понад два місяці, навіть після початку двосторонніх американсько-російських переговорів.