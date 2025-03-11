Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россия не демонстрирует готовность к уступкам

9 марта агентство Reuters сообщило, что, по словам двух американских чиновников, США планируют использовать переговоры в Саудовской Аравии 11 марта, чтобы "частично определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки для прекращения войны".

В частности один из американских чиновников заявил, что на предстоящих переговорах Украина не может одновременно говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на любые компромиссы". Другой чиновник добавил, что США хотят "проверить, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире".

10 марта журналисты Суспильного сообщили, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Также делегация будет настаивать на освобождении пленных.

Зеленский также несколько раз отмечал – в частности в своем интервью Fox News 28 февраля – что он готов пойти на уступки по территории, членству Украины в НАТО и собственном пребывании в должности, чтобы обеспечить справедливый и устойчивый мир. Российские чиновники, наоборот, продолжают повторять требования президента России Владимира Путина 2021 и 2022 годов,

– говорится в отчете ISW.

В частности министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что любое будущее мирное урегулирование должно "искоренить первопричины" войны.

Так называемыми первопричинами войны Лавров назвал "угрозы безопасности России с украинского и западного направлений", которые связаны с расширением НАТО на восток и якобы "истреблением" украинским правительством всего, что "связано с Россией", включая русский язык, культуру, православие и СМИ.

Подобным образом Лавров определил "первопричины" войны в конце декабря 2024 года, и риторика Кремля на эту тему не изменилась за более чем два месяца, даже после начала двусторонних американо-российских переговоров.