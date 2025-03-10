Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У своєму матеріалі журналісти посилаються на джерело, знайоме із позицією делегації.

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Що Україна та США обговорюватимуть 11 березня

Під час перемовин Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Також делегація наполягатиме на звільненні полонених.

Це реально втілити швидко і проконтролювати,

– сказав співрозмовник видання.

До того ж зазначається, що Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні копалини під час зустрічі в Саудівській Аравії.

7 березня Володимир Зеленський заявив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб, а також тиша на морі – "реальна гарантія нормального судноплавства".

Нагадаємо, що до складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц. Однак переговори, ймовірно, вестиме Стів Віткофф. Тим часом українську делегацію очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Разом з ним у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і військовий помічник Павло Паліса.