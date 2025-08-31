"Ми не бачимо взаємності з боку Києва": у Кремлі цинічно виправдали продовження війни
- Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова шукати миру, але звинуватив Україну у небажанні йти на переговори.
- Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив про плани продовження масованих ударів по Україні, зосереджених на військових об'єктах.
- Пєсков вважає, що Європа заважає мирним зусиллям, заохочуючи Київ на продовження війни, обравши шлях обмеження Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова шукати миру дипломатичними шляхами. Водночас він звинуватив Україну у небажання цього робити.
Само тому, за його словами, Росія і проводжує "сво". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявив Пєсков про мирні переговори з Україною?
Пєсков заявив, що Європа продовжує наполягати на продовженні війни, що, мовляв, контрастує з позицією Росії, США та їх лідерів.
Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють пальці в колеса. Вони всяко заохочують Київ на продовження абсолютно абсурдної лінії нерозмовності,
– заявив Пєсков.
Він додав, що це велика помилка Європи та України. Поки взаємності з поглядами Росії немає, вона продовжуватиме "сво", запевняє Пєсков.
Речник Путіна каже, що Європа нібито спеціально обирає шлях обмеження Росії.
Які ще заяви лунали з Москви щодо війни в Україні останнім часом?
Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Москва планує продовжувати масовані удари по Україні, зосереджені на "військових об'єктах". Генштаб РФ працює у взаємодії з ФСБ і продовжує наступальні дії в рамках "спеціальної воєнної операції".
Дмитро Пєсков заперечив, що удари Росії по Києву були спрямовані на цивільні об'єкти, стверджуючи, що ціллю були військові об'єкти.