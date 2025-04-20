Путін дратує росіян своєю непоступливістю, а Трамп – хаотичністю, – NYT

Багато росіян раділи обранню Дональда Трампа президентом США, оскільки вважали, що він зможе домовитися про мир в Україні на умовах, які задовольнять Кремль. Втім, через 3 місяці після початку другого терміну республіканця дедалі відчутним стало розчарування у Москві.

Люди з оточення Кремля роздратовані хаотичністю стилю переговорів Трампа, так і очевидною негнучкістю Путіна на цих перемовинах, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також В ISW пояснили, навіщо Путін оголосив "великоднє перемир'я"

Росіяни незадоволені впертістю Путіна

Очільник Кремля не погоджується знизити вимоги для припинення вогню. Він продовжує наполягати на виведенні українських військ з 4 областей, частково окупованих Росією, відмові Києва від НАТО, встановленні там проросійського режиму тощо.

Наразі дедалі прямі попередження від Трампа та його соратників про те, що їхнє терпіння може вичерпатися, не мали жодного ефекту. Путін досі не погодився на повне припинення вогню на 30 днів, яке запропонували США та Україна ще на початку березня.

Брак симпатії до України та європейських союзників у Трампа, здається, лише більше переконує Путіна у тому, що Росія, зрештою, зможе перемогти Україну у війні на виснаження.

Не похитнули позицію диктатора і нещодавні погрози держсекретаря Рубіо та Дональда Трампа, що США можуть вийти з мирного процесу, якщо не буде прогресу.

Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу Росії, у п'ятницю від імені прокремлівських коментаторів написав, що Москві буде тільки краще, якщо США підуть із України, бо "тоді Росія швидше розбереться".

Більшість росіян радо сприйняли повернення Трампа до Білого дому – як повідомляє незалежний центр Левада, переважно тому, що це дало їм "надію на закінчення війни".

За лаштунками деякі росіяни, близькі до Кремля, висловлюють роздратування. Один із тих, хто має контакти з високопосадовцями, сказав, що Путін виявився більш непоступливим, ніж очікувалося, у питанні припинення вогню, і, схоже, готовий продовжувати війну за повний контроль над чотирма українськими регіонами, які він оголосив частиною Росії в 2022 році.

Інший співрозмовник, наближений до Кремля, зазначив, що попри тривалі розмови Путіна з Трампом і Віткоффом, російському лідеру не вдалося чітко дати зрозуміти, що він не зупинить бойові дії без досягнення ключових цілей – наприклад, гарантій проти подальшого розширення НАТО.

А один аналітик, близький до уряду, зазначив, що Путін ще не продемонстрував очікувану гнучкість щодо територіальних питань – зокрема, майбутнього чотирьох окупованих регіонів. Водночас, за його словами, Кремль намагається "розширити переговорний порядок денний" із США, включивши теми енергетики, Арктики та космічних польотів, щоб зберегти перспективу зближення з Вашингтоном навіть у разі провалу переговорів щодо України.

Дехто в Росії вважає, що висловлене Білим домом нетерпіння зумовлене внутрішньою політикою США, враховуючи обіцянку Трампа швидко закінчити війну, і що компроміс все ще можливий. Однак Федір Войтоловський, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Москві, заявив, Росія не буде жертвувати своїми інтересами заради того, аби Трамп зберіг своє обличчя.

За словами ліберального політика з Москви Григорія Явлінського, американська адміністрація має лише найзагальніші уявлення про те, чого вона хоче, і тому не знає, як цього досягти.