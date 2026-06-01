Росія втомилась від візитів посланців Трампа і хоче "новий" формат діалогу, – NYT

Росія заявила про необхідність зміни формату переговорів зі США щодо врегулювання війни. Там виступили за більш стабільний і системний дипломатичний процес.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Яких нових рішень у переговорах хоче Кремль?

Автори матеріалу зауважують, що Кремль втомився від періодичних візитів спецпосланців президента Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

У Кремлі наголошують, що хочуть "стабільного дипломатичного процесу" з робочими групами та регулярними зустрічами. Окрім того, Москва хоче американського посла в Росії.

Один із представників команди Трампа зазначив, що саме контроль за політичними процесами в Ірані, Росії та Україні є для США найбільш проблемним напрямком.

Водночас виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн наголосив, що зовнішня політика зазвичай є довготривалим і складним процесом. Він додав, що Дональд Трамп не є першим президентом, який очікував швидких і простих рішень у вирішенні складних міжнародних питань.

Проте саме послідовне управління та доведення справ до кінця часто мають вирішальне значення, а не гучні та ефектні заяви,

– наголосив він.

Разом із тим Фонтейн зауважив, що Трамп ніколи не відзначався послідовністю у своїх діях та рішеннях. Він нагадав, що для підтвердження своїх досягнень і претензій на Нобелівську премію миру президент США нерідко намагався демонструвати так звані "прориви" або організовував зустрічі з лідерами в Білому домі з урочистим підписанням угод.

Автори матеріалу підкреслюють, що у випадку ескалації бойових дій Трамп, скоріш за все, не приділятиме особливої уваги потенційним наслідкам. Водночас він сам визнавав, що недооцінив складність війни між Росією та Україною і власний вплив на її вирішення.

Бували випадки, коли я домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало,

– раніше заявляв Трамп.

Президент США також розповідав, що після цього були випадки, коли все було навпаки, і додавав, що "зараз вони обоє хочуть укласти угоду", нібито натякаючи, що завершення війни в Україні уже дуже близько. Мирні переговори щодо війни в Україні

Наразі мирні переговори Росії із Україною щодо завершення війни поставлені на "паузу". Однак, Володимир Зеленський переконаний, що Кремль ще захоче повернутись до дипломатичного діалогу.

Наразі Київ розглядає не лише американський формат переговорів, але й звертає увагу на європейський напрям. Разом із тим президент переконаний, що найсильніша переговорна позиція була б тоді, коли за столом одночасно перебували б Україна, Росія, США та Європа.

Окрім того, є і третій варіант діалогу – двосторонні контакти з Росією. Зеленський вкотре підкреслив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що дещо раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Євросоюз не може виступати посередником у переговорах України з Росією, адже не є нейтральним.