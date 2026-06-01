Про це він розповів, виступаючи 1 червня перед Парламентською асамблеєю НАТО у Вільнюсі. Подробиці повідомляє Радіо Свобода.

Як єврокомісар пояснив наміри Росії?

Політик зазначив, що чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим і відчайдушнішим стає Путін. Мета російського диктатора – залякати людей в Європі, щоб припинити підтримку України.

Наша відповідь – не відступати, а подвоїти зусилля: збільшити оборонні витрати й виробництво, підтримати східний фланг і підтримати Україну,

– наголосив Андрюс Кубілюс.

Він заявив про важливість дискусії про майбутнє оборонної архітектури після зменшення зацікавленості США у безпеці Європи. Той факт, що російський ВПК на п'ятий рік повномасштабного вторгнення виробляє ще більше, ніж Європейський Союз є дуже небезпечним і створює спокусу для Путіна. Політик також розкритикував відсутність єдиного оборонного ринку в ЄС та закупівлю урядами продукції у власних національних компаній без відкритих тендерів.

Що сказав Кубілюс про спроможності Європи?

Андрюс Кубілюс закликав уряди країн-членів ЄС масштабувати оборонну індустрію й обсяги виробництва. Єврокомісар привів у приклад нашу країну. Він зазначив, що на відміну від України, в Європі немає єдиного оборонного ринку бракує конкуренції, інновацій і промислового нарощування.

Політик також наголосив на необхідності членства Києва у Європейському оборонному союзі. За його словами, вступ до НАТО не узгоджений, а вступ до ЄС може зайняти більше часу.

Україна має найкращу армію в Європі й, можливо, у світі… Буде важко зрозуміти, якщо ми в Європі не сприймемо як життєво важливий інтерес інтеграцію найкращої європейської – а можливо, і глобальної – військової сили України до нашої європейської системи безпеки,

– підсумував Андрюс Кубілюс.

За його словами, з 2022 року Київ збільшив обсяги свого оборонного виробництва у 50 разів. Це рівень, який нині за рік здатна створювати оборонна промисловість Німеччини чи Франції.

Як Європа планує власну оборону

У Латвії частину земель заздалегідь вилучили для будівництва Балтійської оборонної лінії прямо вздовж кордону з Росією, зокрема на територіях, які раніше перебували у приватній власності. Загородження встановлюють у три ряди загальною шириною близько 10 метрів, аби ускладнити або зупинити прохід військової техніки. Вони виконують функцію протитанкового захисту та стримування можливого прориву.

НАТО найближчим часом готується серйозно посилити оборону східного флангу. Для цього хочуть створити нову структуру для оперативного перекидання сил до Латвії та Естонії у разі можливого військового конфлікту з Росією.