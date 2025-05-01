Між мирними пропозиціями України та Росії існує "дуже велика прірва", – Венс

Перший і необхідний крок у вирішенні "російсько-українського конфлікту" – мирні пропозиції від обох сторін. Після цього над їх зближенням працюватимуть дипломати.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у інтерв'ю Fox News Digital від 30 квітня, передає 24 Канал. Журналісти запитали політика про те, на якому етапі переговорів зупинилися Росія та Україна.

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Що розповів Венс

Адміністрація Дональда Трампа відзначила перші 100 днів при владі. З цієї нагоди американський віцепрезидент розповів про участь США в вирішенні "російсько-українського конфлікту".

За словами Венса, учасники війни вже виступили з власними мирними пропозиціями, тож тепер завдання дипломатії полягає в тому, аби "спробувати певним чином зблизити ці дві сторони".

Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, існує дуже велика прірва,

– пояснив політик.

Трамп буцімто хоче знайти довготривале вирішення конфлікту в Україні та є єдиною людиною, яка "дійсно могла змусити кожну зі сторін прийняти мирну пропозицію".

Отже, ми зробили перший крок. У нас є мирна пропозиція, і ми будемо дуже наполегливо працювати протягом наступних 100 днів,

– додав Венс.

Нагадаємо, раніше в Reuters оприлюднили текст "остаточної мирної пропозиції США", яку американський спецпредставник Стів Віткофф нібито представив європейським чиновникам. У документі, зокрема, йдеться про відмову України від вступу до НАТО та визнання США російського контролю над Кримом.