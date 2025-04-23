Рубіо передумав їхати в Лондон після заяви Зеленського про Крим, – CNN

Держсекретар США Марко Рубіо не прибуде на переговори по Україні в Лондоні, які мають відбутися в середу. Причина офіційно не визнана, але зрозуміла – Київ відкинув ключову деталь американської пропозиції мирної угоди.

За офіційною версією Держдепартаменту, причиною стали "логістичні труднощі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Замість Рубіо США представлятиме спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України та Росії – Кіт Келлог. Перемовини стануть продовженням попередніх консультацій, які минулого тижня пройшли в Парижі за участі дипломатів США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Очікувалося, що Рубіо візьме участь в обговореннях з українськими, британськими та європейськими офіційними особами, але речник Держдепартаменту Теммі Брюс у вівторок заявила, що він більше не буде присутній через "логістичні проблеми".

Як повідомляє CNN, пропозиція США передбачає визнання контролю Росії над Кримом. Вогонь по всій лінії фронту буде припинений.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок сказав, що він відкритий до переговорів з Росією, але Київ не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.

Україна юридично не визнає окупацію Криму. Нема про що говорити. Це суперечить нашій Конституції,

– сказав Зеленський.

У дописі на X Рубіо сказав, що він мав "продуктивну розмову" з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, який проводить зустріч у середу, і що він сподівається на подальшу розмову" зі Сполученим Королівством та Україною пізніше.

За словами Рубіо та Державного департаменту, обом сторонам було представлено широкі рамки, щоб визначити, чи можна звузити розбіжності за короткий проміжок часу. Є ще шматочки рамок, які потрібно заповнити, і США планують працювати над цим з європейцями та українцями цього тижня, сказав чиновник CNN.

Тим часом спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде до Москви цього тижня для переговорів із Володимиром Путіним.

Прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт заявила у вівторок, що переговори, "сподіваюся, рухаються в правильному напрямку", і відмовилася сказати, як може виглядати "відступ" від мирних зусиль для США. Раніше Рубіо казав, що Вашингтон може відмовитися від своїх зусиль із припинення конфлікту, якщо не буде ознак прогресу.

У понеділок Путін вперше відкрито припустив можливість прямих переговорів з Україною щодо припинення обстрілів цивільних об’єктів. Водночас він додав, що необхідні подальші обговорення щодо того, як визначити цивільну ціль.