США готові продовжувати переговори щодо завершення війни: Віткофф знову поїде до Путіна
- Сполучені Штати продовжують переговори щодо завершення війни Росії проти України.
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф знову відправиться до Росії для обговорення умов припинення вогню.
Сполучені Штати планують продовжувати переговори щодо завершення війни Росії проти України. Незабаром спецпосланець Трампа знову поїде в Росію, щоб обговорити умови припинення вогню.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє 24 Канал.
Що цьому передувало США пригрозили виходом з мирних перемовин: усе, що відомо
США готові продовжувати мирні переговори
За словами речниці, Трамп активно стежить за перебігом переговорів і вважає завершення війни в Україні "одним із ключових пріоритетів".
Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоб усі знали, що переговори продовжуються,
– заявила Левітт.
У Білому домі переконані, що процес "рухається у правильному напрямі". До речі, уже незабаром знову відбудеться візит Віткоффа до країни-агресорки.
Спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Владіміром Путіним,
– сказала речниця.
Втім, не уточнила, коли саме відбудеться візит.
Також Левітт прокоментувала нещодавні заяви держсекретаря про можливість виходу США з процесу в разі "негативного сценарію". Речниця Білого дому наголосила, що Дональд Трамп налаштований на досягнення миру.
"Він хоче, щоби ця війна завершилась. Хоче зупинити вбивства з обох боків. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий", – заявила Левітт.