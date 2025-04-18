США планують досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів, – Bloomberg

Вашингтон хоче досягти повного припинення бойових дій в Україні у найближчі тижні. Знаменною у цьому плані стала зустріч представників США, України та Європи у Парижі.

Європа хотіла дізнатися, якою буде реакція Вашингтона, якщо Росія не буде йти на зустріч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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США націлені на швидке досягнення перемир'я в Україні

Основна увага переговорів Віткоффа, українських посадовців та Макрона була зосереджена на шляхах якнайшвидшого переходу до перемир’я та побудови стійкого миру. Представники США висловили очікування, що процес може суттєво зрушити з місця найближчим часом. Усі учасники погодилися активно працювати в цьому напрямку.

За інформацією Bloomberg, американці очікують значного прогресу у цьому питанні вже найближчим часом.

Зустріч у Парижі стала важливим кроком для європейських партнерів, які прагнуть відіграти свою роль у формуванні результату переговорів. Вони продемонстрували, що разом із Києвом повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни та що Росія має довести серйозність своїх намірів у переговорах про припинення вогню.

Європейські чиновники також намагалися дізнатися, якими будуть подальші кроки адміністрації Дональда Трампа у разі відсутності поступок з боку Кремля. Вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував, зазначив один зі співрозмовників видання.

Як повідомили у Єлисейському палаці, обговорення продовжаться наступного тижня у Лондоні, де зберуться представники з питань нацбезпеки та перемовники з Франції, Німеччини, Великої Британії та США.