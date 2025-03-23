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Геополітика Америка Енергетичне і морське перемир'я, припинення вогню на фронті: у США сказали, як досягатимуть миру
23 березня, 22:07
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Енергетичне і морське перемир'я, припинення вогню на фронті: у США сказали, як досягатимуть миру

Софія Рожик
Основні тези
  • США прагнуть досягти припинення атак на інфраструктуру та в Чорному морі.
  • Після цього планується встановити режим тиші по всій лінії фронту.

У США кажуть, що намагаються досягти припинення атак на інфраструктуру та в Чорному морі. Потім вони планують встановити режим тиші по всій лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю радника з нацбезпеки США Майка Волца для Fox News.

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Припинення вогню на фронті найважче вирішити, – Волц

Волц заявив, що домогтися перемир'я нелегко, і Трамп "чудово розуміє, наскільки сильно обидві сторони закріпили свої позиції". 

Але він також усвідомлює їхні інтереси, і продовження війни не вигідне нікому, 
– сказав він.

Першим кроком на шляху до миру, за словами радника Трампа, має бути припинення запуску дронів і ракет по АЕС, нафтопроводах та енергомережах зі сторони Росії, а також України, бо колись "все це доведеться відбудовувати".

Наступний крок – обмін полоненими. Це він назвав "жестом доброї волі". А далі постане питання морської безпеки.

Обидві країни мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном, щоб годувати своїх людей та інших, 
– зауважив американський радник.

Після цього США намагатимуться вирішити найважче на їхню думку питання – припинення вогню на фронті

Волц додав, що окопна війна в Україні розтягнулася уже на понад 1280 кілометрів.