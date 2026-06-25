У Держдепі США заявили, що Путін не готовий до переговорів

У Державному департаменті США заявили, що Володимир Путін наразі не готовий до переговорів щодо завершення війни проти України. Однак Сполучені Штати продовжують виконувати роль посередника між сторонами конфлікту.

Про це заявив представник Держдепу Джеремі Левін, передають "Новини.Live".

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Що кажуть у США про готовність Путіна до перемовин?

За його словами, США взяли на себе роль посередника, оскільки інші міжнародні гравці не здатні ефективно виконувати цю функцію.

Левін наголосив, що найкращим результатом для України має стати тривалий і справедливий мир, однак для цього потрібні кроки з боку обох сторін конфлікту.

Путін досі не бажає сідати за стіл переговорів. Останні пропозиції Зеленського, які ми вітаємо, він відкинув,

– зазначив Левін.

Він також підкреслив, що нинішня роль США як посередника певною мірою обмежує їхні дії, однак Вашингтон продовжує підтримувати Україну.

За словами представника Держдепу, мета США полягає в тому, щоб Україна підходила до можливих переговорів у максимально сильній позиції. Для цього триває політична, військова та дипломатична підтримка Києва з боку Сполучених Штатів.

США також визнають, що Україна перемагає війну

Варто зауважити, що США вважають, що Україна наразі перебуває у вигіднішій позиції на полі бою та демонструє успіхи у війні проти Росії. За словами Левіна, Київ активно працює над тим, щоб закріпити нову фазу війни та рухатися до остаточного досягнення перемоги.

Він також зазначив, що характер бойових дій змінюється. Якщо раніше українські військові орієнтувалися на зимовий період як час можливого зниження інтенсивності російських атак, то тепер, за його словами, ініціатива частково перейшла до України.

Окремо Левін звернув увагу на удари України по об’єктах інфраструктури на території Росії, які, на його думку, вплинули на зміну динаміки війни. Він підкреслив, що зараз Київ має можливість продовжувати тиск на полі бою, що є важливим фактором у нинішній фазі конфлікту.

Також посадовець нагадав, що США розглядають можливість скасування окремих винятків із санкцій щодо російської нафти та продовжують координувати санкційну політику з європейськими партнерами.

Крім того, президент США був вражений ударами ЗСУ по Росії, зокрема по Москві. За даними журналістів, американський лідер навіть заявив, що готовий посилити тиск на Росію. А згодом він нібито приватно сказав Володимиру Зеленському діяти ще "сміливіше".