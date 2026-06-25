Об этом заявил представитель Госдепа Джереми Левин, сообщает "Новости.Live".

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Что говорят в США о готовности Путина к переговорам?

По его словам, США взяли на себя роль посредника, поскольку другие международные игроки не способны эффективно выполнять эту функцию.

Левин подчеркнул, что лучшим результатом для Украины должен стать прочный и справедливый мир, однако для этого необходимы шаги со стороны обеих сторон конфликта.

Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Последние предложения Зеленского, которые мы приветствуем, он отверг,

– отметил Левин.

Он также подчеркнул, что нынешняя роль США в качестве посредника в определенной степени ограничивает их действия, однако Вашингтон продолжает поддерживать Украину.

По словам представителя Госдепа, цель США заключается в том, чтобы Украина подошла к возможным переговорам в максимально сильной позиции. Для этого продолжается политическая, военная и дипломатическая поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов.

США также признают, что Украина побеждает в войне

Стоит отметить, что США считают, что Украина в настоящее время находится в более выгодной позиции на поле боя и демонстрирует успехи в войне против России. По словам Левина, Киев активно работает над тем, чтобы закрепить новую фазу войны и продвигаться к окончательной победе.

Он также отметил, что характер боевых действий меняется. Если раньше украинские военные ориентировались на зимний период как на время возможного снижения интенсивности российских атак, то теперь, по его словам, инициатива частично перешла к Украине.

Отдельно Левин обратил внимание на удары Украины по объектам инфраструктуры на территории России, которые, по его мнению, повлияли на изменение динамики войны. Он подчеркнул, что сейчас Киев имеет возможность продолжать оказывать давление на поле боя, что является важным фактором в нынешней фазе конфликта.

Также чиновник напомнил, что США рассматривают возможность отмены отдельных исключений из санкций в отношении российской нефти и продолжают координировать санкционную политику с европейскими партнерами.

Кроме того, президент США был впечатлен ударами ВСУ по России, в частности по Москве. По данным журналистов, американский лидер даже заявил, что готов усилить давление на Россию. А впоследствии он якобы в частной беседе сказал Владимиру Зеленскому действовать еще "смелее".