У Трампа два шляхи щодо Росії, і один з них надболючий для України, – CNN

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що "не задоволений Путіним" через масовані атаки по України. Питання припинення вогню та мирної угоди залежатиме від того, чи знайде президент США підкріпити свої нападки діями.

Кремль робить ставку, що Трамп цього не робитиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що далі робитиме Дональд Трамп

Так, на думку видання, посилення російських атака на цивільних, схоже, є навмисним випробуванням Росії для Трампа. Тиждень тому відбулася його розрекламована розмова з Путіним, яка не призвела до жодного результату.

CNN вважає, що американський президент може обрати два шляхи – якщо припустити, що він готовий відмовитися від незручного становища, коли Путін постійно ним маніпулює.

Перший варіант: Трамп міг би запровадити санкції проти Росії, які, на його думку, можуть завадити дипломатії. Під час розмови з журналістами у неділю, 25 травня, він заявив, що "абсолютно точно" розглядає введення нових обмежень. Водночас за прикладом свого попередника – Джо Байдена, – 47 президент США міг би попросити Конгрес схвалити нові поставки зброї до України.

Але цей варіант означатиме масштабний поворот, який буде політично незручним, оскільки протидія Трампа витрачанню мільярдів доларів на Україну є основою його другого президентства. І це означатиме, що президент визнає, як і багато його недавніх попередників, що його віра в те, що він може керувати Путіним, була хибною,

– вказують аналітики.

Однак існує й інший шлях, якого бояться Україна та її європейські союзники. Дональд Трамп може розвести руками і заявити, що жодна з сторін не хоче миру і США мають відійти.

"Тоді Росія продовжить свою війну на виснаження та напади на мирних жителів. Її захоплення земель буде підтверджено, що створить катастрофічний прецедент для європейської безпеки та роз'єднання США", – вказують у CNN.

Аналітики вважають, що перспектива останнього варіанту є цілком ймовірною через ізоляціонізм, який пронизує рух MAGA. Про можливість відходу Америки від врегулювання війни вже натякали держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.