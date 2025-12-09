Трамп назвав головну проблему в досягненні миру в Україні
- Дональд Трамп вважає, що головною проблемою мирного процесу в Україні є високий рівень ненависті між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
- Трамп також зазначив, що Росія має перевагу в розмірі та ресурсах, але висловив повагу до хоробрості українців, та назвав втрати у війні величезними.
Президент США вважає, що головна проблема у мирному процесі щодо України – рівень ненависті між Путіним і Зеленським. Він укотре наголосив, що хоче припинити вбивства.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Politico.
Що, на думку Трампа, перешкоджає мирному процесу?
Американський політик пояснив, що Росія має перевагу через розмір і ресурси, а також висловив велику повагу народу та військовим України за хоробрість.
На думку Трампа, головна проблема – величезний рівень ненависті між Путіним і Зеленським. Він укотре стверджує, що хоче перестати бачити, як людей вбивають.
Також Президент США розповів про втрати у війні та назвав їх божевільними. "Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і кілька людей через ракетні запуски по Києву та іншим місцям", – сказав він.
"Україна втратила значні території й узбережжя, це точно не можна назвати перемогою", – сказав Трамп у відповідь на питання, чи вважає він, що Україна програла цю війну.
Нещодавно Володимир Зеленський визнав, що бачення закінчення війни в американського лідера відрізняється від українського. Ця відмінність передусім полягає у тому, що українці набагато глибше і гостріше сприймають війну, бо це їхня Батьківщина. Крім того, вони перебувають в епіцентрі подій, а тому бачать деталі й нюанси, які не помічають американці.
Хто дійсно перешкоджає мирним зусиллям?
У Sky News пояснили, що Володимир Путін використовує мирні переговори як прикриття для посилення атак в Україні, намагаючись захопити нові території.
Відсутність будь-яких ознак того, що Кремль планує пригальмувати свою військову машину, також підвищує ризик поширення війни за межі України.
Крім того, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Володимир Путін грає в дуже цікаву виставу, яка йде на користь Росії.
На його думку, обговорення завершення війни на Заході знижує мобілізацію в Україні, тоді як в Росії триває мобілізаційний бум.