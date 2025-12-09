Трамп назвал главную проблему в достижении мира в Украине

Президент США считает, что главная проблема в мирном процессе по Украине - уровень ненависти между Путиным и Зеленским. Он в очередной раз подчеркнул, что хочет прекратить убийства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента США Дональда Трампа в интервью Politico.

Что, по мнению Трампа, препятствует мирному процессу?

Американский политик объяснил, что Россия имеет преимущество из-за размера и ресурсов, а также выразил большое уважение народу и военным Украины за храбрость.

По мнению Трампа, главная проблема – огромный уровень ненависти между Путиным и Зеленским. Он в который раз утверждает, что хочет перестать видеть, как людей убивают.

Также Президент США рассказал о потерях в войне и назвал их сумасшедшими. "Знаете, прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракетных запусков по Киеву и другим местам", – сказал он.

"Украина потеряла значительные территории и побережья, это точно нельзя назвать победой", – сказал Трамп в ответ на вопрос, считает ли он, что Украина проиграла эту войну.

Недавно Владимир Зеленский признал, что видение окончания войны у американского лидера отличается от украинского. Это отличие прежде всего заключается в том, что украинцы гораздо глубже и острее воспринимают войну, потому что это их Родина. Кроме того, они находятся в эпицентре событий, а потому видят детали и нюансы, которые не замечают американцы.

Кто действительно препятствует мирным усилиям?