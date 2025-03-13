Якщо Росія не погодиться на перемир'я, це буде дуже невтішний момент для світу, – Трамп

Трамп очікує, що Росія погодиться на перемир'я. Він також оцінив ймовірну ситуацію, якщо цього не станеться.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента США під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.

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Припинення вогню – "перша стадія" переговорів

Трамп зауважив, якщо Росія відмовиться від перемир'я, то це буде дуже невтішний момент.

Ми хотіли б домогтися припинення вогню з боку Росії... Багато деталей остаточної угоди вже обговорювали. Тепер подивимося, чи буде там Росія, і якщо ні, то це буде дуже невтішний момент для світу,

– заявив американський президент.

Він також назвав припинення вогню "першою стадією" переговорів.

Окрім того, Трамп розповів, що США та Україна уже обговорила багато деталей остаточної мирної угоди.

"Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію (Запорізька АЕС – 24 Канал), дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію, хто отримає те і те. Тож, знаєте, це нелегкий процес", – сказав він.

Йшлося також про присутність Росії на окупованій українській території, а також вступ України в НАТО. Відповідь щодо останнього, каже Трамп, українська сторона знає "вже 40 років, якщо чесно".